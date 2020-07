Spektakulärer Unfall am Dienstagabend im Tiroler Oberland: Eine 20-jährige Autolenkerin verlor in Haiming (Bezirk Imst) in einer Unterführung die Kontrolle über ihren Wagen, krachte gegen die Betonmauer und kam nach dem Tunnel letztlich von der Fahrbahn ab. Nachdem der Pkw zum Stillstand gekommen war, geriet dieser in Brand. Alle drei Insassen konnten das Auto rechtzeitig verlassen.