Die Kärntner Landesregierung kündigte am Mittwoch die zeitlich und örtlich begrenzte Maskenpflicht für Tourismus-Hotspots an. Die Verordnung, die gerade ausgearbeitet wird, soll mit Freitag in Kraft treten. In Velden, aber auch an anderen Orten am Wörthersee, Faaker See oder Klopeiner See muss dann von 21 bis 2 Uhr im öffentlichen Raum ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.