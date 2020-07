27.609. Das ist der neue Höchstwert an Baubewilligungen, die 2019 in Österreich erteilt wurden. Ein Großteil davon klassische Einfamilienhäuser. Doch so viel derzeit gebaut wird, ist es auch eine damit verbundene Tatsache, dass Häuser im Schnitt immer teurer werden - Angebot und Nachfrage in der Praxis. Und weil es fast zur Natur des Bauens gehört, dass der Endpreis sehr oft höher ist als das, was kalkuliert wurde, sehen sich viele frisch gebackene Eigenheimbesitzer mit dem Problem konfrontiert, zwar ihre eigenen vier Wände zu besitzen, aber nur geringe Mittel zu haben, diese auch einzurichten. Dann ist Cleverness gefragt und etwas Mut zur Lücke.