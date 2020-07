Temperatursturz bringt ordentlich Abkühlung

Doch aufgepasst: Die Abkühlung folgt weit schneller als erhofft. Bereits im Laufe des Freitagnachmittags kündigen Vorboten in Form von kräftigen Gewittern von Vorarlberg bis in die Obersteiermark die nahende Kaltfront von Edouard an. Der damit verbundene Temperatursturz hat es in sich - laut Experten gehen die Temperaturen um rund zehn bis 15 Grad zurück, die Höchstwerte kommen am Samstag nicht mehr über 16 bis 26 Grad hinaus, dazu regnet es teils kräftig, auch Gewitter können immer wieder entstehen. Ein wenig in den Genuss von Sonne könnte am Nachmittag der Westen des Landes kommen.