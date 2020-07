Beim Brand eines Wohnhauses in Kopreinigg in St. Ulrich im Greith (steirischer Bezirk Deutschlandsberg) ist in der Nacht auf Mittwoch hoher Sachschaden entstanden. Aus unbekannter Ursache war im Schlafzimmer ein Feuer ausgebrochen. Drei Feuerwehren löschten die Flammen, Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden.