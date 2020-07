Kurz sieht wirtschaftlich „teilweise gute Stabilisierungseffekte“

Wirtschaftlich sieht Kurz nach den Öffnungsschritten „teilweise gute Stabilisierungseffekte“. Auch der Rückgang der Arbeitslosigkeit sei positiv: 442.000 Menschen seien derzeit in Arbeitslosigkeit, nur noch rund 400.000 in Kurzarbeit, das sei „eine Million weniger als zum Höchststand“. Was die umstrittene Mitarbeit der Polizei bei der Überprüfung von Corona-Verdachtsfällen angehe, denke er, dass Menschen das machen sollten, was sie am besten könnten. So seien Polizisten „mit Verhörerfahrung“ etwa besser geeignet, herauszufinden, mit welchen Personen Infizierte Kontakt hatten.