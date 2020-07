Was tun mit Integrationsverweigerern?

Was in jedem Fall niemandem hilft, ist, die Krawall-Demos in Favoriten für den anstehenden Wahlkampf zu missbrauchen. No-na-Stehsätze à la „Das hat in Wien keinen Platz“ mögen zwar wohlklingend sein, sie locken aber auch keinen Randalierer hinter dem Ofen hervor. Wer sich des Problems ernsthaft annehmen will, muss auch eine Antwort darauf haben, was mit beratungsresistenten Integrationsverweigerern zu tun ist. Und die Antwort kann auch hier kein Runder Tisch sein.