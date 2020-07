Mehrere US-Medien veröffentlichten am Dienstag erste Passagen aus dem 240 Seiten starken Enthüllungsbuch „Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man“ (auf Deutsch: „Zu viel und nie genug: Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschaffen hat“). Das Buch der promovierten Psychologin soll am 14. Juli in den Handel kommen.