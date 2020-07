In Zell am See in Salzburg soll es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Mordversuch mit einer Schusswaffe gekommen sein. Mehrere Männer haben im Ortszentrum auf einen 39-Jährigen geschossen. „Ein möglicher Tatverdächtiger konnte mittlerweile festgenommen werden“, schildert Polizeisprecherin Nina Laubichler. Die Fahndung nach weiteren Tätern läuft. Der schwer verletzte 39-Jährige wurde noch in der Nacht ins Krankenhaus Zell am See gebracht.