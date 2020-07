Verletzung der Quarantänepflicht wird teuer

Ähnliches war von Bundeskanzler Kurz (ÖVP) zu hören, der auch gleich an die Österreicher appellierte, nicht in „diese Länder“ zu fahren. Sollte doch jemand - trotz Reisewarnung - in diese Gebiete reisen, gelte es sich unbedingt an die 14-tägige Quarantänepflicht zu halten, so Kurz. „Wer das nicht tut, begeht kein Kavaliersdelikt, sondern einen ernsthaften Verstoß und riskiert eine Strafe bis zu 1450 Euro“, so der Kanzler weiter.