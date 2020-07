20-Jährige verletzte sich am Bein

Sie versuchten anfänglich über steiles felsdurchsetztes Gelände ihren Weg zur Bischofsmütze fortzusetzen, was aber misslang und sie zur Umkehr zwang. Dabei rutschte die 20-Jährige aus und verletzte sich am Bein. Der 22-Jährige hatte ebenfalls Schmerzen bekommen, was ein Absteigen in dem sehr steilen Gelände unmöglich machte.