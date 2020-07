Das Gericht in der zentralvietnamesischen Provinz Lam Dong habe sein Verhalten als Gefahr für die Gesellschaft eingestuft, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Vietnams VNA. Vuong selbst erklärte sich in dem Schnellverfahren für unschuldig. Er habe keine anti-staatliche Propaganda verbreitet, sondern lediglich seine Meinung geäußert. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte sich der 29-Jährige auf seinem Facebook-Profil für Demokratie in Vietnam ausgesprochen und Videos von den pro-demokratischen Protesten in Hong Kong geteilt.