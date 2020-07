Heute, Mittwoch, ist es so weit: In rund 370 Schulen in Kärnten beginnt die Zeugnisvergabe. Diese verläuft aufgrund von coronabedingen Maßnahmen heuer jedoch anders als gewohnt: Um eine Ansammlung am letzten Schultag zu vermeiden, können die Schüler an drei Tagen gestaffelt ihre Beurteilungen abholen.