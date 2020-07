Das Opfer der Bluttat, Martin B., befand sich seit dem Jahr 2005 in Österreich. Mit Frau und drei Kindern lebte er zuletzt in einer Gemeindebauwohnung in der Wiener Donaustadt, sollte aber wegen mehrerer Vorstrafen abgeschoben werden. In der Community fiel der frühere Polizist in jüngster Zeit als erbitterter Gegner des gefürchteten tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow auf. Sogar Personenschutz war dem 43-Jährigen bereits angeboten worden, dieser habe jedoch darauf verzichtet.