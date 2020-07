„Haben Corona noch nicht im Griff“

Denn klar sei, so Berger, „dass wir Corona noch nicht im Griff haben.“ Es werde schon über die zweite Welle gesprochen, „dabei ist die erste noch nicht einmal vorbei. Und es geht schon wieder eher in die schlechtere Richtung“, verwies Berger auf Länder wie Brasilien, oder die Situation in Amerika. „Es wird spannend zu sehen, ob wir uns in den nächsten zwei Monaten mehr in die Normalität trauen können. Oder ob wir unser Leben generell für die nächste Zeit etwas verändern müssen.“