Wie groß ist die Chance, dass Red Bull am Sonntag zurückschlagen kann?

Wir arbeiten fieberhaft an den Problemen, die wir mit dem Chassis oder in der Abstimmung hatten, es ist aber die Frage, wie schnell da die notwendigen Teile kommen. Eins ist aber klar: Im Qualifying sollten wir nicht mehr so eine Watschn von einer halben Sekunde kriegen! Denn der Qualifikationsmodus vom Motor war ein Hammer! Der Rennspeed war dann wieder halbwegs in Ordnung, und wir haben da unsere Möglichkeiten. Alles in allem sehen wir eine realistische Chance, dass wir Mercedes einen besseren Kampf liefern können.