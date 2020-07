Neue Masche

Seit 2019 setzen die vorwiegend osteuropäischen Gruppen auf eine neue Masche: Sie schlafen nicht wie früher in illegalen Zelt-Camps, sondern in Autos, um nicht so leicht erkannt zu werden. Um dieses Wild-Campieren von illegalen Bettlern unter Strafe stellen zu können, wird es übrigens im Herbst - die „Krone“ berichtete - eine Novellierung des Campinggesetzes geben.