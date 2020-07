Betonieren muss in einem Zug erfolgen

„Von den 2,5 Millionen Gesamtkosten entfallen immerhin zehn bis 15 Prozent auf die Heli-Flüge“, sagt Richard Goldeband (Alpenverein), der das Mammutprojekt Voisthalerhütte dirigiert. Dementsprechend groß ist am Tag unseres Besuchs die Hoffnung, dass das Wetter hält: „Heute steht der wichtigste Arbeitsschritt an - das Betonieren der Bodenplatte. Dies muss in einem Zug erfolgen, sonst bekommen wir Probleme mit der Statik“, ist Bauleiter Rudi Steger angespannt.