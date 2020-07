„Neuer Tiefpunkt in politischer Sprache“

In einer ersten Reaktion bezeichnete die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Sabine Schatz die Aussage von Schnedlitz als „erbärmlich und untragbar“. NEOS-Generalsekretär Nick Donig ortete einen „neuen Tiefpunkt in politischer Sprache“ und forderte ein „scharfes Stopp“ aller Parteien: „Diese menschenverachtende Sprache von ‚Unkraut‘ und ‚Vernichtung‘ hat in unserer Gesellschaft und in der Politik absolut nichts verloren. Ich erwarte eine scharfe Verurteilung dieser Aussagen aller Parteien.“