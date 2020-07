Der Jäger war durch die Anzeige seiner 45-jährigen Ex-Freundin aus Linz und ihres 22-jährigen Sohnes am Montag aufgeflogen. Er soll der Frau angekündigt haben, ein pikantes Video zu veröffentlichen und so Kontakt zu ihr zu erpressen versucht haben. Auch den Sohn soll er bedroht haben. Die beiden gaben auch an, dass der 53-Jährige mehrere Schusswaffen besitzt und in seinem Auto immer eine bei sich mitführe. Daraufhin wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.