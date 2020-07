Eventuell Tagesgäste betroffen

All jene, die sich am 30. Juni, 1. oder 5. Juli zwischen 15 Uhr und 22 Uhr als Tagesgäste im Hotel Bräuwirt in Kirchberg in Tirol aufgehalten haben, sollen besonders auf ihren Gesundheitszustand achten, hieß es in einer Aussendung. Es wird geraten, beim Auftreten von Symptomen die Gesundheitshotline 1450 oder den Hausarzt telefonisch zu kontaktieren.