Verfassungsgerichtshof soll Grundlage prüfen

Seitens des LVG Tirol bestehen nun Bedenken ob der Gesetzes- bzw. Verfassungsmäßigkeit der relevanten rechtlichen Grundlage, der Kanalgebührenordnung 2003 der Gemeinde Tösens. Um dies zu überprüfen, wurde die Causa mittlerweile an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) mittels Antrag, die relevante Bestimmung in der Kanalgebührenordnung als gesetzeswidrig aufzuheben, weitergeleitet. Bis Ende Juli haben nun die Parteien Zeit, sich schriftlich zu äußern. „Zumindest in meiner Amtszeit hat die Gemeinde mit den Kanalgebühren keine Gewinne erzielt“, sagt Bürgermeister Bernhard Achenrainer, „die Berechnung ist falsch“. Dies müsse nun geklärt werden.