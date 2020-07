Die Allrounder um Wilhelm „Willi“ Resetarits von „Stubnblues“ brachten am Wochenende Leben zurück in die ARGE Kultur in Salzburg. Sie spielten viermal. Eine Abendkasse gab es nicht. Die Ränge waren im Voraus komplett ausverkauft. „Ein starkes Zeichen“, sagt Bandmitglied Stefan Schubert.