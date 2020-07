Mit einem Gesetzesbündel will das Land Salzburg den Tourismus in neue, geordnetere Bahnen lenken. Die Registrierungspflicht für Online-Buchungsplattformen wie Airbnb ging diese Woche in die Begutachtung. Zudem beschließt der Landtag heute ein neues Gesetz zur Bettenobergrenze in Beherbergungsgroßbetrieben.