Es ist der E-Mailverkehr vom 6. Juli zwischen der Geschäftsführerin des Vereins Autonome Frauenhäuser, Maria Rösslhumer, und dem Frauenreferat des Landes, der der Opposition sauer aufstößt. Darin kritisiert Rösslhumer, dass in Salzburg die Politik über die Vergabe von Frauenhausplätzen bestimme und dass in einem konkreten Fall die Aufnahme einer Frau an eine positive mediale Berichterstattung geknüpft worden sei. Für FPÖ-Landtagsabgeordnete Karin Berger kommt das einem „Erpressungsversuch“ gleich. Sie und auch die SPÖ fordern daher heute im Landtag per Anfragen von der ressortverantwortlichen Landesrätin Klarheit.