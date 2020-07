Empl prüft Alternativen für Schalke

Der Salzburger Camp-Organisator Hannes Empl arbeitet aber daran, dass Schalke doch Ende August in Salzburg unterkommt. „Wir prüfen zwei Alternativen.“ Fix abgesagt hat aber Leverkusen, das wie in den letzten Jahren in Kaprun gewesen wäre. „Weil sie die Europa-League-Finalserie spielen“, so Empl. Und auch der Bundesliga-Absteiger Düsseldorf kommt heuer nicht nach Maria Alm.