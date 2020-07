Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte der Staatschef am Dienstag persönlich. Er hatte seit Beginn der Corona-Krise die Gefährlichkeit des SARS-CoV-2-Erregers stets herunterspielt. Nun kam ein Test, den Bolsonaro in einem Militärkrankenhaus in der Hauptstadt Brasilia gemacht hatte, positiv zurück. Zuletzt war bekannt geworden, dass der rechtsextreme Präsident an typischen Covid-19-Symptomen litt, wie etwa Gliederschmerzen und 38 Grad Fieber.