Sprengstoff bot zwar die Thematik an sich genug. Denn die tschetschenische Gemeinschaft Wiens befindet sich seit dem Mord an Regimekritiker Martin B. alias „Anzor“ in Gerasdorf in Aufruhr. Doch auch in der Vergangenheit liefen die „Demos gegen Mord an tschetschenischen Flüchtlingen in Europa“ laut Wiens Polizeisprecher Paul Eidenberger stets friedlich und mit einem Mindestmaß an polizeilicher Präsenz ab.