Kunden bewusst verunsichert

Der Beklagte bestritt stets, etwas mit der Veröffentlichung zu tun zu haben, was das Gericht jedoch nicht so sieht. Alle Videos seien in seinem Wissen entstanden und verbreitet worden. Franz verfolge durch die Diffamierung wirtschaftliche Zwecke, seine Kunden würden durch seine Äußerungen bewusst verunsichert und somit empfänglicher für seine Heilversprechen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.