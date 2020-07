„Und wir dachten, wir hätten noch so viel Zeit“ – mit diesen emotionalen Worten auf der Parte trauern die Eltern, Zwillingsschwester Sarah und die engsten Angehörigen um ihren geliebten Alexander, der am Sonntag auf tragische Weise aus seinem noch so jungen Leben gerissen wurde. Die Betroffenheit in der Gemeinde ist groß.