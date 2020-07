In Wien derzeit keine neuen Maßnahmen geplant

Auch in Wien, das am zweitstärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffen ist, könnten die Vorsichtsmaßnahmen wieder verschärft werden, wenn die Situation es erfordert - das bekräftigte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag. Vorerst seien jedoch keine entsprechenden Schritte geplant, man beobachte die Situation. Vor allem gelten in Wien noch immer relativ strenge Vorschriften - wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Amtshäusern.