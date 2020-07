Wie das Land Kärnten am Dienstag bestätigte, gibt es im Bezirk Klagenfurt-Land eine Neuinfektion. Es handelt sich dabei um eine Kontaktperson der am Wochenende positiv getesteten Pflegeheimmitarbeiterin. Die Frau befindet sich mit leichten Symptomen in Heimquarantäne. Das weitere Contact Tracing läuft.