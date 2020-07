„Vor 74 Jahren waren wir noch die einzigen in Kirchdorf. Mittlerweile gibt es in der Stadt drei Fahrschulen, im ganzen Bezirk sind es fünf“, sagt Ilse Staudinger vom Testsieger, der gleichnamigen Fahrschule in Kirchdorf an der Krems. 1199 Euro muss man bei ihr sowohl für den normalen B-Schein als auch für den L17-Schein zahlen. Kein anderer Anbieter kann mit diesen Preisen mithalten.