Ein Fresko in der 1600 m2 großen Lösehalle gibt es schon. Herbert Dimmel (1894–1980) malte einst im Jahr 1935 ein „Trachtenpärchen“ über einem der Eingänge, ganz im Stil der damals üblichen Überbetonung von Heimat – was er aber auch zu brechen wusste. Weil Robert Oltay ebenfalls erkennbare erzählerische Motive wählt, schließt er an das Traditionsbild gewissermaßen an. Aber: „Ich versuche, unsere Gegenwart festzuhalten“, sagt der Künstler. Damit meint er Corona und die Klimakrise.