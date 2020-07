Wirtschaftskammer will jedem Einzelfall nachgehen

Die für die Abwicklung zuständige WKÖ ist gerade dabei, die vorgebrachten Fälle zu überprüfen, wie es aus der Kammer am Dienstag hieß. Die Wirtschaftskammer führe die Berechnung auf Basis der Umsatzrentabilität durch, die von der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellt werde. „Jedem Einzelfall, in dem es zu Unklarheiten kommt, wird individuell nachgegangen.“ Laut dem Finanzminister sind allerdings sowohl die Berechnung als auch die zugrunde liegende Programmierung korrekt.