Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den Landesvolksanwältin Maria Luise Berger und Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann am Dienstag präsentierten. Bei den Anfragen herrscht mit 2921 zu 2918 ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Frauen und Männern. Am meisten zu tun gab es für Berger und ihr Team bei Beratungen, auf die 79 Prozent der Anfragen entfallen. In 21 Prozent der Fälle handelte es sich um Beschwerden. „In den Vorjahren war das Verhältnis noch 60 zu 40“, betonte Ledl-Rossmann. Beratung im Vorfeld würde viele Beschwerden vermeiden. Von den 5839 Personen meldeten sich 3206 telefonisch und 1524 persönlich. Schlusslicht bilden mit einer Anzahl von 1109 die schriftlichen Anfragen.