Angeklagter will arbeiten und zurückzahlen

Der bis dahin Unbescholtene blieb auf freiem Fuß und arbeitete zuletzt als Koch in Vorarlberg. „Ich will arbeiten und zurückzahlen, was möglich ist“, beteuerte er gegenüber Richterin Verena Offer. Der Verteidiger betonte, dass die Malversationen des Angeklagten ohne dessen Selbstanzeige wohl nie aufgedeckt worden wären. Schon gar nicht, wenn er die Unterschlagungen unauffällig beendet hätte. Sein Mandant sei nun in Behandlung gegen seine Spielsucht, der neue Chef wisse Bescheid.