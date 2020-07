Diese wurden nach der Regierungssitzung am Dienstag präsentiert. So werden für eine Bildungskarenz plus 2,9 Millionen Euro vom Land in die Hand genommen. Zusätzlich fördert auch das AMS diese Möglichkeit, die laut Palfrader „verhindern soll, dass Mitarbeiter entlassen werden“. Da in der Regierung ab Herbst bzw. spätestens ab Anfang 2021 mit einem Anstieg bei den Insolvenzen gerechnet wird, investiert das Land 1,9 Millionen in eine Insolvenzstiftung. Für die Schuldnerberatung gibt es zusätzliche 250.000 Euro.