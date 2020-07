Bequem, aber gefährlich! Auch in Österreich schätzen immer mehr Autofahrer den modernen Schlüssel in der Hosentasche, der mittels Funk den Wagen öffnet und zum Losfahren nicht mal mehr angesteckt werden muss. Doch die moderne Technik ruft auch Hightech-Täter auf den Plan, die so oftmals leichtes Spiel haben.