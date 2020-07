Die Geschichte der Stadtgemeinde Braunau am Inn wiegt schwer, denn 1889 kam hier Adolf Hitler zur Welt. Zwar verbrachte Hitler nur seine ersten drei Lebensjahre in Braunau, dennoch wurde ihm in den 30er-Jahren die Ehrenbürgerwürde und das Heimatrecht verliehen. Erst am 7. Juli 2011 wird ihm diese aberkannt.