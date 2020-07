Das „Inkassobüro United Tribuns Linz-Traun“ steht – wie berichtet – im Visier der Grazer Staatsanwaltschaft, weil die Rocker auch in der Steiermark aktiv waren. In Oberösterreich sollen sie – neben nicht nachweisbaren kriminellen Machenschaften – erfundene Schulden samt Spesen in Asten und Traun eingetrieben haben.