In Deutsch sind unsere AHS-Maturanten mit einem Einser-Anteil von 21,8 Prozent eher statistischer Durchschnitt. In Englisch schafften 28,4 Prozent einen Einser, das ist ebenfalls ein Wert im Mittelfeld. Zum Vergleich: in Wien bekamen 31 Prozent ein „Sehr gut“ in der Weltsprache.