Ohne Corona gäbe es diesen „Fidelio“ wohl nicht: Denn internationale Stars wie Peter Seiffert, Reiner Goldberg, Barbara Krieger und Peter Kellner wären in „normalen“ Sommern in Glyndebourne, Bayreuth oder Salzburg engagiert. Nun konnten sie für drei konzertante Aufführungen (20., 22. und 23. August) auf den Schloßberg gelockt werden, wo sie Beethovens Gefängnis-Oper veredeln werden. Ein Werk, das auf dem Schloßberg eine lange Tradition hat, weil es ideal in die Kasematten passt, die über lange Zeit ein gefürchteter Kerker waren.