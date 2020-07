„Ich habe bei mehreren Versicherungen nachgefragt, und es scheint tatsächlich übliche Praxis zu sein. Ich glaube, dass das kaum jemand weiß, aber sicher viele davon betroffen sind“, so der Steirer weiter. Tatsächlich kommt es immer darauf an, wie uns die Generali Versicherung wissen ließ. Unterschieden wird zwischen einer Schlüsselbox und einem Schlüsseltresor. Bei der Box handle es sich um ein Behältnis, dessen Verschluss keine besondere Sicherheit aufweist und daher leicht aufzubrechen ist. Von so einer Box sei aus vielerlei Gründen abzuraten. Unter anderem weil im Falle eines Einbruchs kein Versicherungsschutz mehr bestehen würde.