Die beiden Französinnen waren am Nachmittag am Inntaler Höhenweg von der Glungezerhütte (2610 Meter) aus unterwegs zur Lizumer Hütte (2019 Meter). „Beim nordseitigen Abstieg von der Grünbergspitze rutschte die 27-Jährige auf einem Schneefeld aus, prallte mit dem linken Fuß gegen einen Stein und zog sich dabei eine Verletzung am linken Bein zu“, heißt es vonseiten der Polizei.