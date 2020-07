Den Ferienbeginn haben neun Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren in Langenlois im Bezirk Krems wohl etwas zu ausgiebig gefeiert. Sie hinterließen am beliebten Weinwanderweg eine Spur der Verwüstung, richteten an einer Infohütte massive Schäden an. Die Burschen und Mädel konnten ausgeforscht werden.