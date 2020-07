Entwarnung in Tulln: Wie berichtet, war ein Lehrer der Sportmittelschule positiv getestet, die Ferien daher um eine Woche vorgezogen worden. Denn sämtliche Pädagogen und die Schüler von fünf der acht Klassen galten als Kontaktpersonen des Erkrankten und mussten in Quarantäne. Nun liegen die Ergebnisse der weiteren Corona-Tests vor. „Bis dato ist kein Schüler und auch kein weiterer Lehrer infiziert“, konnte Bürgermeister Peter Eisenschenk nun mitteilen. Im ganzen Bezirk gibt es somit sieben positive Fälle, vier davon in der Stadt. Gute Nachrichten auch aus dem Wienerwald: Das Hotel Schlosspark Mauerbach testete als erstes Gästehaus Österreichs auf eigene Kosten sämtliche Angestellte auf das Virus. „Alle sind negativ“, so das Ergebnis.