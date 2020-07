Tests in weiteren Bereichen

Zudem sollen die Querschnitttestungen auf weitere Bereiche ausgedehnt werden. Angedacht seien etwa Mitarbeiter in Fleischverarbeitungsbetrieben, die Polizei und Asylwerber, kündigte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) an. Die Tests seien grundsätzlich freiwillig, man biete sie seitens des Landes aber an. Zudem sei mit den Fleischverarbeitungsbetrieben in Tirol unmittelbar nach Bekanntwerden der Corona-Fälle in Deutschland Kontakt aufgenommen worden. Zusätzlich zum Angebot der Testungen seien auch Informationen ausgetauscht und Hygienekonzepte eingeholt worden.