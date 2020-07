Devolver Digital und Flying Wild Hog haben einen neuen Teil ihrer „Shadow Warrior“-Reihe angekündigt. Wie in früheren Teilen ihres Reboots des 3D-Realms-Klassikers aus dem Jahr 1997 schlüpft man in „Shadow Warrior 3“ in die Haut des nie um einen markigen Spruch verlegenen Haudegen Lo Wang, der sich mit Hieb-, Stich- und Schusswaffen durch Dämonenhorden metzelt. Einen ersten Eindruck vom dritten Teil vermittelt der Teaser-Trailer, erscheinen soll das Spiel 2021.