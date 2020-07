Neuer Sony OLED-TV - Klang und Bild in perfekter Harmonie

Der Fernseher der A8 Serie von Sony ist mit einem leistungsstarken Bildprozessor X1 Ultimate ausgestattet, der Bilddaten präzise analysiert, um den intensiven Kontrast von OLED mit reinem Schwarz, maximaler Helligkeit und unverfälschten Bildern perfekt zur Geltung zu bringen. Der A8 besitzt Acoustic Surface Audio Technologie, durch die der Bildschirm zum Lautsprecher wird und den Ton mittels Vibration der Aktuatoren auf der Rückseite des TVs genau da erzeugt, wo sich die Handlung abspielt. Das ultraflache One Slate Design der A8 Serie mit dem schmalen Metallrahmen und dem flexibel einstellbaren Standfuß fügt sich elegant in jeden Raum ein.